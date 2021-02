Rackspace Technology arbeitet mit Microcomputer Consulting Group (MCG) zusammen, um sichere, nahtlose Arbeit während Pandemie zu gewährleisten

SAN ANTONIO, Feb. 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology™ (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Microcomputer Consulting Group (MCG), einem führenden IT-Outsourcing-Anbieter, bekanntgeben. Ziel der Zusammenarbeit war, eine sicherere, nahtlose Remote-Arbeitsumgebung während der Pandemie bereitzustellen.



Durch die Zusammenarbeit, die sich auf die Migration von Kunden auf Microsoft 365 konzentrierte, konnte MCG das sichere E-Mail-Hosting und den Zugriff auf Zusammenarbeits-Tools verbessern, die heute für den Erfolg beim Remote-Arbeiten unerlässlich sind.

Die über 100 Kunden von MCG mit fast 2.000 E-Mail-Konten waren von massenhaften Phishing- und Ransomware-Angriffen betroffen, die bei Erfolg möglicherweise katastrophal für ihre Unternehmen gewesen wären. Rackspace Technology hatte dem in New York ansässigen Unternehmen zuvor bei der Wiederherstellung seines E-Mail-Services während des verheerenden Sturms Sandy geholfen. Daher arbeiteten die beiden Teams bald wieder zusammen an einer Strategie zur Kundenmigration auf Microsoft 365. Selbst mitten in der COVID-19-Pandemie konnte das Team von Rackspace Technology den Kunden in den meisten Fällen über das Wochenende die Umstellung auf einen sichereren Service ermöglichen.

"Die Partnerschaft mit Rackspace Technology stellte für uns einen deutlichen Vorteil dar, da sie uns bereits in kritischen und unsicheren Zeiten fachkundig unterstützt haben. Wir konnten unseren Kunden garantieren, dass das gesamte Projekt effektiv und mit minimalen bis gar keinen Ausfallzeiten durchgeführt werden würde", so Ken Goldberg, Präsident von MCG. "Die Zusammenarbeit zwischen unseren Teams war ausgezeichnet, die Strategie war genau das, was wir brauchten, und der Kundenservice war fantastisch. Es war uns wirklich eine Freude, mit dem gesamten Team von Rackspace Technology zusammenzuarbeiten."

Für die Migration so vieler Kunden in so kurzer Zeit sah das Team von Rackspace Technology einen dreistufigen Ansatz vor. Die Kunden mit den meisten Angriffen wurden priorisiert und zuerst migriert. Kurz vor der zweiten Phase kam jedoch die Pandemie, die Unternehmen die Remote-Arbeit aufzwang und die Veränderungen noch dringlicher machte. Sichere E-Mails waren zwar immer noch ein wichtiger Vorteil der Umstellung, jedoch benötigten Kunden nun auch dringend die Remote- und Zusammenarbeitsdienste von Microsoft, darunter SharePoint, OneDrive und Microsoft Teams.

Rackspace Technology erkannte die Dringlichkeit und arbeitete schnell daran, die restlichen MCG-Kunden zu migrieren, und das alles mit minimalen bis gar keinen Ausfallzeiten für die Mitarbeiter. Dadurch ist unser Unternehmen flexibler und nicht nur vor potenziell kostspieligen E-Mail-Angriffen geschützt, sondern es verfügt auch über eine Microsoft-Infrastruktur, die für andere Produkte skaliert werden kann.

"Wir haben in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit MCG gemacht und waren begeistert, ihren Kunden dabei zu helfen, sowohl ihre Sicherheit als auch ihre Zusammenarbeit zu verbessern, insbesondere nachdem die Pandemie eine solch chaotische Arbeitsumgebung geschaffen hatte", so Jeff DeVerter, Chief Technology Officer Solutions bei Rackspace Technology. "Die Kunden von MCG haben nun ideale Startbedingungen für die sich entwickelnde Zukunft der Arbeit, für die neue Tools benötigt werden."

