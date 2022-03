Rackspace Technology arbeitet mit Delta Thermal zusammen, um Stromversorger und nachgelagerte Industriekunden beim Schutz und Ausbau des Stromnetzes mit AWS zu unterstützen

Durch die Investition von 10.000 USD wurde ein potenzielles Problem, dessen Lösung 250.000 USD gekostet hätte, vermieden und Versorgungsunternehmen und nachgelagerten industriellen Anwendern ein einfacher Zugang zu Daten ermöglicht, um Anlagenausfälle zu verhindern und eine zuverlässigere Lieferung zu gewährleisten

SAN ANTONIO, March 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, gab heute die Zusammenarbeit mit Delta Thermal zum Schutz und Ausbau des Stromnetzes durch Delta Thermal bekannt, um Stromversorger und nachgelagerte Industriekunden dabei zu unterstützen, kostspielige Ausfälle vorherzusagen und zu verhindern, Millionen von US-Dollar zu sparen und einen 20-fachen ROI zu erzielen.



Das in Tucson, AZ, USA, ansässige Unternehmen Delta Thermal bietet Kunden aus dem Versorgungs- und Bergbaubereich eine Hardware- und Softwarelösung zur kontinuierlichen Überwachung der Anlagentemperaturen, um Ausfälle und Ausfallzeiten zu vermeiden. Die ThermalSafe-Software von Delta Thermal wird von Energieversorgungsunternehmen eingesetzt, die Strom erzeugen, übertragen und zum Verkauf an Kunden verteilen. Diese automatisierte Überwachungslösung wird von einer Vielzahl von Energieversorgern genutzt, darunter staatliche Stromversorgungsprogramme, Genossenschaften, industrielle Stromkunden, öffentliche Stromversorgungsunternehmen, unabhängige Stromerzeuger und private Stromversorger.

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2017 verfolgte Delta Thermal ein traditionelles serverbasiertes IT-Modell. Aber als das Unternehmen schnell wuchs, wurde klar, dass es die Fähigkeit zur Skalierung benötigte. Nach sorgfältiger Abwägung entschied sich Delta Thermal aufgrund der Marktposition, der möglichen Kosteneinsparungen und der Fähigkeit zur Skalierbarkeit für Onica by Rackspace Technology und Amazon Web Services (AWS), um sein Wachstum zu unterstützen.

"Die Kosteneinsparungen sind wichtig, aber der grosse Gewinn ist der Wettbewerbsvorteil. Die Tatsache, dass ich nirgendwo Server habe, bedeutet, dass meine Kunden nie für mehr Ressourcen bezahlen, als sie nutzen", sagte Andy Griffis, CEO, Delta Thermal, Inc. "Wir haben uns für Rackspace Technology entschieden, weil die Technologie unbegrenzt skalierbar ist, weil sie uns ermöglicht, das Humankapital optimal zu nutzen, wo immer es verfügbar ist, und weil sie eine hohe Kapitalrendite bietet."

Rackspace Technology arbeitete zur Bereitzustellung von Prototypen von zwei Sensorlösungen mit Delta Thermal zusammen. Das Projekt musste innerhalb eines kurzen Zeitraums von vier Wochen abgeschlossen werden und erforderte die Entwicklung von zwei Algorithmen – einen für Sensoren zur Erkennung von Temperaturanomalien und einen für Sensoren zur Vorhersage von Ausfällen.

"In Zusammenarbeit mit Delta Thermal haben wir eine Lösung entwickelt, bei der die Messungen auf AWS DynamoDB gespeichert wurden", so Jeff DeVerter, Chief Technology Evangelist bei Rackspace Technology. "Mithilfe eines Python-Skripts auf Amazon SageMaker wurden die Daten dann analysiert und transformiert, um sie sowohl für die Erkennung von Anomalien als auch für Zeitreihenprognosen zu verwenden. Die Lösung nutzte auch Domänen für maschinelles Lernen, die vorhandene, gebrauchsfertige AWS-optimierte ML-Workflows zur Erkennung von Anomalien und zur Vorhersage von Temperaturen umfassten."

In einem Fall war ein Kunde in der Lage, innerhalb von 40 Minuten nach der Installation der ThermalSafe-Software von Delta Thermal ein Problem zu erkennen und ein Wartungsteam loszuschicken. In einem anderen Fall war ein Kunde von Delta Thermal in der Lage, eine Anomalie zu finden und sie etwa sechs Monate vor einem katastrophalen Ausfall zu beheben, wodurch mehrere hunderttausend US-Dollar an potenziellen Reparaturkosten eingespart werden konnten.

