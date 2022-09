Rackspace startet ein mehrere Millionen US-Dollar schweres Programm zur beschleunigten Migration von Kunden in die Private Cloud

SAN ANTONIO, Sept. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, gab heute bekannt, dass es ein mehrere Millionen US-Dollar schweres Programm aufgelegt hat – das Rackspace Accelerated Migration Program (Rackspace AMP). Das branchenführende Programm wurde entwickelt, um Kunden dabei zu unterstützen, ihre Anwendungen von On-Premises- oder Colocation-Umgebungen in die Private Cloud zu verlagern. Zusätzlich zur finanziellen Unterstützung bietet das Programm spezielles technisches Fachwissen, das Kunden, die Workloads auf virtuellen Maschinen (VMs) oder physischen Maschinen ausführen, eine bessere Kosteneffizienz und höhere Ausfallsicherheit im Vergleich zur Public Cloud bietet.



"Mit diesem Programm holen wir unsere Kunden dort ab, wo sie stehen. Wir investieren in ihren Weg in die Cloud und bieten ihnen umfassende finanzielle Unterstützung sowie Wissen und Ressourcen, um ihre Anwendungen in private Clouds der nächsten Generation zu überführen", sagte Josh Prewitt, Chief Product Officer bei Rackspace Technology. "Viele Unternehmen stehen unter dem Druck, auf die Cloud umzusteigen, scheuen sich aber davor, die Kosten zu verwalten und die Kontrolle zu behalten. Mit Rackspace AMP können wir die Umstellung auf die Private Cloud für sie übernehmen, sodass sie ihre Systeme zu einem angemessenen Preis in einer kontrollierten Umgebung mit integriertem Lebenszyklusmanagement betreiben können."

Die Einführung von Private Clouds kann komplex sein und Kunden spezielles Fachwissen abverlangen. Daher bietet Rackspace AMP Unterstützung durch das Cloud-Support-Modell von Rackspace, das Kunden bei Bedarf Zugang zu einem Team hochqualifizierter technischer Fachleute bietet. Die Teams arbeiten direkt mit Unternehmen zusammen, um Architekturen zu entwickeln, Migrationen zu planen, Aufgaben zu automatisieren, Sicherheit und Leistung zu verbessern und Cloud-Umgebungen zu verwalten.

"Wir sind sehr stolz auf die Arbeit, die wir geleistet haben, um mehr Unternehmen in die Public Cloud zu bringen; aber es gibt viele Kunden, für die die Public Cloud vielleicht nicht die richtige strategische oder finanzielle Wahl ist", fügte Prewitt hinzu. "Mit dieser Initiative übertragen wir dieselben Fähigkeiten, die von unseren Hyperscaler-Partnern als Best-in-Class anerkannt sind, auf die Private Cloud und helfen unseren Kunden, ihre digitale Transformation zu beschleunigen und ihre wichtigen Workloads zu überführen."

Weitere Informationen über das Rackspace Accelerated Migration Program finden Sie hier.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden auf allen wichtigen Technologieplattformen, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

