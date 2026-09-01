RACCOON: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

RACCOON hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11.70 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 8.49 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1.78 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.56 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch