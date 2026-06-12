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12.06.2026 06:37:00
RACCOON gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
RACCOON hat am 11.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 11.08 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8.59 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 1.76 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RACCOON 1.54 Milliarden JPY umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 39.60 JPY. Im Vorjahr waren 39.61 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7.80 Prozent auf 6.57 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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