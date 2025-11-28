|
28.11.2025 06:37:00
Raba Automotive: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Raba Automotive hat am 26.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 315.29 HUF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 35.95 HUF je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Raba Automotive im vergangenen Quartal 11.84 Milliarden HUF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0.85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Raba Automotive 11.74 Milliarden HUF umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
