R22 Spolka Akcyjna Bearer vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

R22 Spolka Akcyjna Bearer hat am 02.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.37 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte R22 Spolka Akcyjna Bearer 0.860 PLN je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 269.0 Millionen PLN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 212.0 Millionen PLN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch