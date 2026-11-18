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18.11.2026 06:37:00
R22 Spolka Akcyjna Bearer legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
R22 Spolka Akcyjna Bearer lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.53 PLN, nach 0.950 PLN im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29.88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 215.9 Millionen PLN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 280.4 Millionen PLN ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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