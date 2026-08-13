R T C L: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

R T C L hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0.18 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei R T C L noch ein Gewinn pro Aktie von 0.800 INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch