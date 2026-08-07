R Systems International vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

R Systems International liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat R Systems International die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 4.69 INR gegenüber 6.41 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat R Systems International mit einem Umsatz von insgesamt 6.02 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.62 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 30.23 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch