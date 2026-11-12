R Stahl stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

R Stahl veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.56 EUR gegenüber 0.390 EUR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5.71 Prozent zurück. Hier wurden 74.1 Millionen EUR gegenüber 78.6 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch