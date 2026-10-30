R S Software (India) legte Quartalsergebnis vor

R S Software (India) veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2.48 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2.290 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2.44 Prozent auf 59.2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte R S Software (India) 60.7 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch