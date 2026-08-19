|
19.08.2026 06:37:00
R&R Real Estate Investment Trust Trust Units: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
R&R Real Estate Investment Trust Trust Units hat am 17.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0.06 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei R&R Real Estate Investment Trust Trust Units noch ein Gewinn pro Aktie von 0.070 CAD in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat R&R Real Estate Investment Trust Trust Units mit einem Umsatz von insgesamt 10.4 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 0.48 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich tiefrot
An den Börsen in Asien werden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.