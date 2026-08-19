R&R Real Estate Investment Trust Trust Units: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

R&R Real Estate Investment Trust Trust Units hat am 17.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0.06 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei R&R Real Estate Investment Trust Trust Units noch ein Gewinn pro Aktie von 0.070 CAD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat R&R Real Estate Investment Trust Trust Units mit einem Umsatz von insgesamt 10.4 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 0.48 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch