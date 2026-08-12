R R Financial Consultants: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

R R Financial Consultants hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 2.79 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte R R Financial Consultants 2.26 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14.78 Prozent zurück. Hier wurden 90.5 Millionen INR gegenüber 106.2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch