R M Drip and Sprinklers System informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

R M Drip and Sprinklers System lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.04 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.130 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7.18 Prozent auf 289.5 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 311.8 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.ch