R K Swamy gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

R K Swamy präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.69 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.570 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7.80 Prozent auf 836.2 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 775.7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch