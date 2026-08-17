R&B Denims stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

R&B Denims hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.17 INR. Im Vorjahresviertel hatte R&B Denims 0.250 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat R&B Denims in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16.30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.19 Milliarden INR im Vergleich zu 1.03 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch