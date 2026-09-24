R&S Group Aktie 110797983 / CH1107979838
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Ausbau der Windenergie
|
24.09.2026 11:17:03
R&S-Aktie unter Druck: Rahmenvertrag mit Nextwind abgeschlossen
R&S Group hat einen Rahmenvertrag mit dem Windenergiespezialisten Nextwind über die projektbasierte Lieferung von Leistungstransformatoren abgeschlossen.
Nextwind ist ein unabhängiger Energieerzeuger und Projektentwickler mit Sitz in Berlin und London, der sich auf die Revitalisierung bestehender Windparks spezialisiert hat. Das Unternehmen wird von Investoren wie Sandbrook Capital, PSP Investments und Imco unterstützt.
Für R&S unterstreicht der Vertrag den Ausbau des Windenergie-Geschäfts. Der Transformatorenhersteller plant, seine Produktionskapazitäten für Leistungstransformatoren im polnischen Lodz bis 2028 zu verdoppeln.Im Schweizer Handel fällt die R&S-Aktie zeitweise um 1,27 Prozent auf 17,93 Franken.
awp-robot/to
Pfäffikon SZ (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu R&S Group Holding
|
07:00
|R&S Group signs frame contract with NeXtWind (EQS Group)
|
16.09.26
|R&S-Aktie dennoch fester: Deutlich weniger Gewinn im ersten Halbjahr - Prognose hält (AWP)
|
16.09.26
|R&S Group publishes Semi-annual Report 2026 (EQS Group)
|
07.09.26
|R&S-Aktie in Rot: Chef geht per sofort wegen "unterschiedlicher Ansichten" (AWP)
|
07.09.26
|R&S Group announces changes in the Executive Committee (EQS Group)
|
05.08.26
|R&S-Aktie fällt: Halbjahreszahlen enttäuschen - Rekord-Auftragsbestand macht Hoffnung (AWP)
|
05.08.26
|R&S Group provides trading update for H1 2026 (EQS Group)
|
30.06.26
|R&S: Verwaltungsrätin Beatrix Natter tritt per sofort zurück - Aktie steigt (AWP)
Analysen zu R&S Group Holding
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach SNB-Zinsentscheidung: SMI und DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel nach. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.