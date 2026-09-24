R&S-Aktie unter Druck: Rahmenvertrag mit Nextwind abgeschlossen

Die Produkte werden über die Marke Zrew geliefert, die auf Leistungstransformatoren für Übertragungsnetze und erneuerbare Energien spezialisiert ist. Der Vertrag soll den Bedarf an Leistungstransformatoren decken, den Nextwind in den kommenden Jahren für sein geplantes Repowering-Portfolio benötigt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Nextwind ist ein unabhängiger Energieerzeuger und Projektentwickler mit Sitz in Berlin und London, der sich auf die Revitalisierung bestehender Windparks spezialisiert hat. Das Unternehmen wird von Investoren wie Sandbrook Capital, PSP Investments und Imco unterstützt.

Für R&S unterstreicht der Vertrag den Ausbau des Windenergie-Geschäfts. Der Transformatorenhersteller plant, seine Produktionskapazitäten für Leistungstransformatoren im polnischen Lodz bis 2028 zu verdoppeln.

Im Schweizer Handel fällt die R&S-Aktie zeitweise um 1,27 Prozent auf 17,93 Franken.

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Pfäffikon SZ (awp)