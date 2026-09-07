R&S Group Aktie 110797983 / CH1107979838
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07.09.2026 11:04:00
R&S-Aktie in Rot: Chef geht per sofort wegen "unterschiedlicher Ansichten"
Beim Transformatorenhersteller R&S führen Differenzen in der Chefetage zum sofortigen Abgang des CEO.
Interimistisch übernimmt nun laut den Angaben Finanzchef Matthias Weibel die CEO-Aufgaben. Er ist seit 2022 CFO.
Terzi hatte den CEO-Job erst Mitte 2025 übernommen. Seither habe das Unternehmen bei der Umsetzung seiner Strategie erhebliche Fortschritte erzielt, wird betont. Die Verdienste von Terzi werden von Verwaltungsratspräsident Heinz Kundert im Communiqué denn auch verdankt. Und an den strategischen Prioritäten und den mittelfristigen Zielen ändere sich nichts.
Die R&S-Aktie verliert an der SIX zeitweise 1,33 Prozent auf 18,55 Franken.
rw/to
Pfäffikon (awp)
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