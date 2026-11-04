R&S-Aktie höher: Prognose und mittelfristige Ziele bestätigt

An dem Anlass im polnischen Lodz wird das Management später am Mittwoch seine Strategie "Stepping up in Power" präsentieren.

Im Kern: R&S will vom Anbieter von Verteiltransformatoren stärker in grössere, höherwertige Leistungstransformatoren und in strukturell wachsende Anwendungen wie Batteriespeichersysteme, Rechenzentren und Bahn vorstossen.

Die Gruppe investiere also dort, wo die Nachfrage voraussichtlich wachse, erklärte R&S in einem Communiqué. Die Wahl von Lodz als Veranstaltungsort ist kein Zufall: Dort hatte im Oktober ein neues Leistungstransformatorenwerk den Betrieb aufgenommen.