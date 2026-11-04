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04.11.2026 09:33:00
R&S-Aktie höher: Prognose und mittelfristige Ziele bestätigt
Der Transformatorenhersteller R&S bestätigt im Vorfeld eines Investorentages seine finanziellen Ziele.
Im Kern: R&S will vom Anbieter von Verteiltransformatoren stärker in grössere, höherwertige Leistungstransformatoren und in strukturell wachsende Anwendungen wie Batteriespeichersysteme, Rechenzentren und Bahn vorstossen.
Die Gruppe investiere also dort, wo die Nachfrage voraussichtlich wachse, erklärte R&S in einem Communiqué. Die Wahl von Lodz als Veranstaltungsort ist kein Zufall: Dort hatte im Oktober ein neues Leistungstransformatorenwerk den Betrieb aufgenommen.
R&S erwartet, dass die Investitionen in Polen in Höhe von 29 Millionen Franken innerhalb von 18 Monaten nach Betriebsaufnahme amortisiert werden. Zudem seien in 2027 und 2028 Investitionen in die Modernisierung des irischen Werks geplant. Es soll flexibler und bereit für höhere Leistungsklassen werden.
Gestützt auf einen Rekordauftragsbestand von 380 Millionen Franken per Ende Oktober bestätigt die Gruppe ihre Prognose für 2026: Der Nettoumsatz soll 410 bis 420 Millionen Franken betragen und die EBITDA-Marge innerhalb der Bandbreite von 19 bis 21 Prozent liegen.
Die mittelfristigen Ziele bleiben ebenfalls unverändert: Ein organisches Umsatzwachstum von 8 bis 12 Prozent pro Jahr und eine EBITDA-Marge von 19 bis 21% über einen rollenden Dreijahreszyklus.
Die R&S-Aktie legt an der SIX zeitweise 2,31 Prozent auf 19,92 CHF zu.
ra/hr
Pfäffikon SZ (awp)
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