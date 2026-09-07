R&S-Aktie fällt: Chef geht per sofort wegen "unterschiedlicher Ansichten"

Eduardo Terzi verlasse das Unternehmen, da er und der Verwaltungsrat unterschiedliche Ansichten zum künftigen Führungsmodell und zur künftigen Organisationsstruktur gehabt hätten, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Interimistisch übernimmt nun laut den Angaben Finanzchef Matthias Weibel die CEO-Aufgaben. Er ist seit 2022 CFO.

Terzi hatte den CEO-Job erst Mitte 2025 übernommen. Seither habe das Unternehmen bei der Umsetzung seiner Strategie erhebliche Fortschritte erzielt, wird betont. Die Verdienste von Terzi werden von Verwaltungsratspräsident Heinz Kundert im Communiqué denn auch verdankt. Und an den strategischen Prioritäten und den mittelfristigen Zielen ändere sich nichts.

Die R&S-Aktie verliert an der SIX zeitweise 5,01 Prozent auf 18,10 Franken.

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Pfäffikon (awp)