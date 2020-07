Révolution dans le secteur dentaire: une personne sans expérience peut maintenant se faire elle-même ses dentiers, sans passer par un dentiste

MONTRÉAL, le 8 juill. 2020 /PRNewswire/ -- Depuis 14 mois, un prothésiste dentaire français vivant au Québec, a inventé une innovation permettant aux personnes édentées de contribuer elles-mêmes à la fabrication de leurs prothèses, sans se déplacer.

En commandant une trousse en ligne, des séniors peuvent ainsi réaliser les premières étapes de leurs futures prothèses dentaires, qui seront ensuite finies dans un laboratoire.

La totalité des 24 séniors qui ont participé au projet-pilote, a réussi les étapes qui ont menées aux prothèses qu'ils portent en bouche en ce moment. Avec tous les avantages que cela entraîne sur l'estime de soi: dignité retrouvée, manger à belles dents, rire aux éclats et chanter à gorge déployée sans peur d'échapper son dentier, chercher et trouver du travail, ne plus craindre le regard de l'autre, socialiser enfin, embrasser, etc.

Sept fois moins cher.

Comme on peut maintenant faire ses lunettes en ligne, cela devient aussi possible pour des prothèses dentaires esthétiques et fonctionnelles de haute qualité.

Le tout sept fois moins cher que le prix régulier en Belgique, tout simplement en suivant les instructions contenues sur un tutoriel de 60 minutes.

Tiers-monde dentaire

''Après avoir fabriqué de nombreuses prothèses dentaires pour des Mayas au fin fond de la jungle du Yucatan en tant que travailleur humanitaire, je me déploie maintenant dans un tiers-monde dentaire insoupçonné: l'Occident'' affirme sans détours Pierre Anthian, le fondateur de l'innovation Robin des dents.

Effectivement, d'après des experts, certains pays du G-20 seraient considérés comme des tiers-monde dentaire. Ainsi, 50% des Belges n'iraient plus chez le dentiste par peur de la facture.

