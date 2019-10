Réunions entre la délégation du Programme saoudien de développement et de reconstruction du Yémen et des agences internationales

WASHINGTON, 11 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Une délégation du Programme saoudien de développement et de reconstruction du Yémen (SDRPY) a tenu des réunions avec des agences pour le développement, des institutions de recherche et des organisations éducatives à Washington, afin de discuter de plusieurs projets du SDRPY actuellement mis en œuvre au Yémen.

Hassan Al-Attas, ingénieur et directeur des projets et des études du programme, a dirigé l'équipe du SDRPY dans le cadre de discussions approfondies sur les projets de développement auprès de plusieurs agences internationales, soulignant les domaines potentiels de collaboration.

L'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) était représentée par Rob Jenkins, l'administrateur assistant adjoint pour la démocratie, les conflits et l'aide humanitaire, et Jason Foley, l'administrateur assistant adjoint pour le Moyen-Orient.

Les deux parties ont examiné les moyens de renforcer la coopération conjointe ainsi que le rôle et l'importance du développement et de la reconstruction au Yémen.

L'ambassadeur du Yémen aux États-Unis, M. Ahmed bin Mubarak, a rencontré le groupe pour discuter du renforcement de la relation entre le programme et l'ambassade grâce à une collaboration future sur des projets de développement mis en œuvre dans des secteurs essentiels.

Des réunions avec des responsables de la Banque mondiale opérant dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord ont été consacrées à l'étude de la possibilité de mener des initiatives conjointes avec des organisations déjà présentes sur le terrain. Des réunions distinctes avec le président de l'Institut du Moyen-Orient, M. Paul Salem, le directeur général adjoint, Gerald Feierstein et le spécialiste Alain Keswetter ont porté sur les progrès réalisés par le Yémen dans la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies. Pendant ce temps, des discussions avec Kirsten Fontenrose, directrice de la Scowcroft Middle East Security Initiative de l'Atlantic Council, l'éminent Franklin D. Kramer et William Wechsler, le directeur des programmes Rafik Hariri Center & Middle East, ont porté sur les moyens d'équilibrer les besoins à court terme et sur la transition vers une stabilisation et une durabilité à long terme. D'autres réunions avec le président du National Council on US Arab Relations (NCUSAR), M. John Anthony, le directeur général adjoint, M. Pat Mancino, et les membres du conseil d'administration, Abbas Al-Dahouk et John Pratt, ont examiné d'autres possibilités de collaboration conjointe.

Le SDRPY est un programme saoudien conçu pour mettre en œuvre une série de projets de développement à travers le Yémen en partenariat avec le gouvernement légitime dans le but d'améliorer l'accès des citoyens aux services dans des secteurs vitaux comme l'agriculture, la pêche, la santé, l'éducation, l'électricité, les transports et l'eau. Avec plus de 70 projets en cours, le SDRPY construit et restaure des infrastructures essentielles, augmente les possibilités d'emploi, améliore le niveau de vie, donne aux Yéménites les moyens d'agir et ouvre la voie à la paix et à la prospérité au Yémen.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1009188/SDRPY_USAID.jpg