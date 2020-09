Résultats des élections 2020 au Conseil d'administration de l'Ordre des ingénieurs du Québec

MONTRÉAL, le 2 sept. 2020 /CNW Telbec/ - À l'issue d'un scrutin tenu du 18 août au 2 septembre 2020 et auquel les membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec des régions électorales concernées étaient invités à participer, deux administrateurs ont été élus et trois ont été réélus.

Région électorale I

Montréal, Laval, Lanaudière, Laurentides, Montérégie

Taux de participation : 8,33 %

Madame Sophie Larivière-Mantha , ing., MBA (élue pour un mandat de 3 ans)

, ing., MBA (élue pour un mandat de 3 ans) Madame Carole Lamothe , ing. (réélue pour un mandat de 3 ans)

, ing. (réélue pour un mandat de 3 ans) Monsieur Zaki Ghavitian, ing., M. Ing., FIC, FAIC (réélu pour un mandat de 2 ans)

Région électorale II

Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mauricie, Estrie, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Centre-du-Québec

Monsieur Maxime Belletête, ing. (réélu par acclamation pour un mandat de 3 ans)

Région électorale III

Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches

Taux de participation : 11,31 %

Monsieur Michel Paradis , ing., M.Sc. (élu pour un mandat de 3 ans)

Le vote électronique et le dépouillement des résultats ont été supervisés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) conformément au Règlement sur la représentation et les élections au Conseil d'administration de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Un rapport officiel présentant les résultats complets a été produit par RCGT. En vertu de l'article 45 du Règlement, il sera publié dans le cahier des participants à l'Assemblée générale annuelle des membres qui aura lieu le 24 septembre prochain. Le site web de l'Ordre consacré aux élections 2020 contient toute l'information transmise par les nouveaux administrateurs dans le cadre du processus électoral.

Les administrateurs élus entreront en fonction le 24 septembre prochain, lors de la première réunion du 100e Conseil d'administration de l'Ordre. C'est également à cette date que le Conseil d'administration élira la personne qui occupera la présidence de l'Ordre pour un mandat de deux ans.

L'Ordre des ingénieurs du Québec a 100 ans en 2020. Il regroupe quelque 65 000 professionnels du génie de toutes les disciplines, à l'exception du génie forestier. L'Ordre se veut une référence en matière de professionnalisme et d'excellence en génie, ainsi qu'un organisme rassembleur. Il a pour mission d'assurer la protection du public en agissant afin que les ingénieurs servent la société avec professionnalisme et intégrité, en conformité avec les lois, règlements et normes qui régissent la profession, dans l'intérêt du public. Pour plus d'information, consultez le site oiq.qc.ca.

