Résultats de la Banque HSBC Canada pour le troisième trimestre de 2020

Aperçu1

La performance pour le troisième trimestre de 2020 a surpassé celle des deux trimestres précédents, le bénéfice avant la charge d'impôt de deux de nos trois secteurs d'activité mondiaux ayant augmenté. La diminution des charges au titre des pertes de crédit attendues a résulté de l'amélioration des perspectives économiques. Nos résultats reflètent toujours la volatilité continue des marchés, les réductions de taux par les banques centrales et le ralentissement des activités des clients, facteurs ayant dégradé le résultat d'exploitation. Les résultats que nous avons inscrits pour la période de neuf mois ont eux aussi été touchés par la COVID-19, laquelle a contribué à la réduction du résultat d'exploitation et à la hausse des pertes de crédit attendues, causant ainsi le recul du bénéfice avant la charge d'impôt. La sécurité de nos employés et le bien-être financier de nos clients demeurent prioritaires puisque les répercussions de la pandémie se font encore sentir dans les collectivités auprès desquelles nous œuvrons.

Le résultat d'exploitation de 472 M$ pour le trimestre et de 1 520 M$ pour la période de neuf mois signale des baisses de 62 M$, ou 12 %, et de 104 M$, ou 6,4 %, respectivement, sur un an. L'incidence des réductions de taux par les banques centrales et le fait de maintenir un niveau plus élevé d'actifs hautement liquides qui génèrent de moins bons rendements ont affaibli les produits d'intérêts nets. Le recul des produits d'intérêts nets sur les activités de négociation découlant de la diminution des taux d'intérêt et des changements dans la composition des produits est également l'un des facteurs à l'origine des baisses précitées. Pour la période de neuf mois, les produits tirés des activités de négociation ont eux aussi fléchi, et ce, en raison des variations défavorables de certains écarts de crédit qu'a causées la volatilité des marchés, écarts qui ne sont pas encore revenus à leurs niveaux d'avant la COVID-19. Ces diminutions ont été compensées en partie par la progression des produits de commissions nets générés par les cartes et des produits du courtage en ligne du secteur de Gestion de patrimoine et services bancaires aux particuliers2, par l'accroissement des commissions de prise ferme du secteur des Services bancaires internationaux et marchés ainsi que par la hausse des commissions tirées des facilités de crédit par suite de l'élargissement des volumes des acceptations bancaires du secteur des Services aux entreprises. Les autres éléments de produits ont augmenté en raison principalement de la montée des profits réalisés à la cession de placements financiers.

Pour le troisième trimestre, la variation des pertes de crédit attendues a consisté en une reprise de 2 M$, les variables macroéconomiques prospectives s'étant améliorées, ce qui a été atténué par une augmentation des pertes de valeur liées à des prêts non productifs dans les secteurs de l'énergie, du transport et de la construction. En ce qui concerne la période de neuf mois, comme l'imposition de restrictions économiques liées à la COVID-19 a débuté en mars, les données économiques prospectives de la banque se sont grandement détériorées au premier semestre de 2020. Combiné à la fragilisation du secteur de l'énergie, ce facteur s'est soldé par une charge au titre des pertes de crédit attendues de 328 M$ pour la période de neuf mois. Un an plus tôt, les charges avaient été 17 M$ et de 45 M$, respectivement, pour le trimestre et pour la période de neuf mois.

1 Comparaison du trimestre et de la période de neuf mois clos le 30 septembre 2020 et des périodes correspondantes de l'exercice précédent (sauf indication contraire). 2 Au deuxième trimestre de 2020, le Groupe HSBC Holdings (le « Groupe HSBC ») a regroupé les Services bancaires de détail et gestion de patrimoine et les Services de banque privée de sorte à former l'une des plus grandes entreprises de gestion de patrimoine au monde, soit Gestion de patrimoine et services bancaires aux particuliers. En conséquence, le nom de notre secteur d'activité mondial des services bancaires de détail et gestion de patrimoine (« SBDGP ») a été changé pour celui de Gestion de patrimoine et services bancaires aux particuliers (« GPSBP »). La Banque HSBC Canada n'avait pas de secteur d'activité distinct offrant des services de banque privée et c'est pourquoi le changement de structure n'a donné lieu à aucune modification de l'actif, du passif, des produits ou des charges qui, auparavant, étaient attribuables au secteur des SBDGP.

Le total des charges d'exploitation s'est accru de 6 M$, ou 1,9 %, pour le trimestre à cause des charges au titre des services partagés du Groupe HSBC et des activités de rationalisation de nos fonctions de soutien. Pour la période de neuf mois, le total des charges d'exploitation a diminué de 28 M$, ou 2,9 %, puisque nous avons géré nos coûts avec soin vu le contexte économique tout en effectuant des investissements stratégiques afin de faire croître nos secteurs d'activité, simplifier nos processus et offrir les services numériques que nos clients demandent.

En conséquence, le bénéfice avant la charge d'impôt s'est dégagé à 157 M$ pour le trimestre, en baisse de 49 M$, ou 24 %, et à 244 M$ pour la période de neuf mois, pour un recul de 359 M$, ou 60 %.

Principales mesures financières au 30 septembre 2020 :

Total de l'actif : 124,2 G$ (106,6 G$ au 31 décembre 2019)

: 124,2 G$ (106,6 G$ au 31 décembre 2019) Ratio des capitaux propres ordinaires de catégorie 1 : 13,1 % (11,3 % au 31 décembre 2019)

: 13,1 % (11,3 % au 31 décembre 2019) Ratio du capital de catégorie 1 : 15,7 % (13,9 % au 31 décembre 2019)

: 15,7 % (13,9 % au 31 décembre 2019) Ratio du capital total 1 : 18,2 % (16,4 % au 31 décembre 2019)

: 18,2 % (16,4 % au 31 décembre 2019) Rendement des capitaux propres moyens attribuables à l'actionnaire ordinaire1 : 3,6 % (11,2 % au 30 septembre 2019)

Les abréviations « M$ » et « G$ » signifient millions et milliards de dollars canadiens, respectivement.

En guise de commentaire sur les résultats du trimestre, Linda Seymour, présidente et chef de la direction de la Banque HSBC Canada, a fait la déclaration suivante :

« Nos résultats du trimestre écoulé sont nettement supérieurs à ceux des deux premiers trimestres du présent exercice, ce qui est en grande partie imputable à la diminution des pertes de crédit attendues. Cette diminution reflète l'amélioration des données économiques prospectives, et ce, malgré la résurgence de la pandémie qui se produit actuellement. Qui plus est, le bénéfice de deux de nos trois secteurs d'activité s'est renforcé en regard de celui dégagé au deuxième trimestre. Au trimestre à l'étude, les dépôts du secteur des Services aux entreprises et les revenus générés par tous les produits du secteur des Services bancaires internationaux et marchés ont augmenté, et le solde de la relation globale des clients2 du secteur de Gestion de patrimoine et services bancaires aux particuliers a enregistré une nouvelle hausse record. Cependant, vu la conjoncture économique actuelle, la compression des marges sur les dépôts continue de peser sur le résultat net de l'ensemble de nos secteurs.

Tout au long de ma carrière, j'ai été témoin de remarquables histoires de résilience, et la COVID-19 n'a fait qu'accroître l'admiration que j'ai pour notre personnel et pour notre clientèle. Tout en étant guidés par la prudence, nombre de nos clients ont démontré une capacité impressionnante à s'adapter et travaillent à bâtir un avenir plus durable. Au fil de la reprise au Canada, nos employés et notre réseau international, lequel n'est pareil à nul autre, continueront de soutenir nos clients, que ce soit en leur offrant d'excellents taux sur leurs prêts hypothécaires ou leur compte d'épargne, en leur procurant un accès numérique de pointe à leurs comptes partout dans le monde, en les aidant à diversifier leurs chaînes d'approvisionnement ou en leur proposant des solutions novatrices pouvant rendre leur entreprise plus écologique. »





1 Pour évaluer sa performance, la banque utilise, entre autres, des mesures financières dérivées des résultats qu'elle publie. Or, ces mesures ne sont ni présentées dans les états financiers consolidés ni définies aux termes des IFRS. Elles sont considérées comme non conformes aux IFRS; il est donc improbable qu'elles soient comparables à des mesures semblables présentées par d'autres entreprises. Pour plus d'informations au sujet des mesures non conformes aux IFRS, il y a lieu de se reporter à la rubrique « Utilisation de mesures financières non conformes aux IFRS » du rapport de gestion qui est joint aux états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités du trimestre et de la période de neuf mois clos le 30 septembre 2020. 2 Le solde de la relation globale des clients se compose des soldes des prêts, des dépôts et des comptes de gestion de patrimoine.

Analyse des résultats financiers consolidés du troisième trimestre et de la période de neuf mois clos le 30 septembre 20201

Les produits d'intérêts nets se sont chiffrés à 244 M$ pour le trimestre, ayant reculé de 69 M$, ou 22 %, en regard d'il y a un an, et pour la période de neuf mois, ils ont été de 811 M$, s'étant affaiblis de 144 M$, ou 15 %, ce qui reflète l'incidence des réductions de taux par les banques centrales et du maintien de niveaux plus élevés d'actifs hautement liquides qui génèrent de moins bons rendements.

Les produits de commissions nets du trimestre se sont chiffrés à 172 M$, ce qui représente une hausse de 4 M$, ou 2,4 %, sur un an, les produits de commissions nets tirés des cartes de crédit du secteur de Gestion de patrimoine et services bancaires aux particuliers ayant augmenté. Ce facteur a été atténué par l'incidence que le ralentissement des activités des clients a eue sur les autres produits de commissions du secteur des Services bancaires internationaux et marchés et sur ceux générés par les cartes de crédit du secteur des Services aux entreprises. Pour la période de neuf mois, les produits de commissions nets ont été de 528 M$, ce qui représente une hausse de 30 M$, ou 6 %, laquelle a découlé de la progression des produits de commissions nets tirés des cartes et de l'augmentation des produits du courtage en ligne du secteur de Gestion de patrimoine et services bancaires aux particuliers, de la hausse des commissions de prise ferme du secteur des Services bancaires internationaux et marchés et de l'accroissement des commissions tirées des facilités de crédit par suite de l'élargissement des volumes des acceptations bancaires. Ces facteurs ont été annulés en partie par le recul des commissions provenant des cartes de crédit du secteur des Services aux entreprises.

Les produits nets tirés des instruments financiers détenus à des fins de transaction du trimestre se sont chiffrés à 29 M$, ayant fléchi de 7 M$, ou 19 %, sur un an. Le recul des produits d'intérêts nets sur les activités de négociation imputable à la baisse des taux d'intérêt et à des changements dans la composition des produits a contribué à cette diminution. Ce facteur a été compensé en partie par des variations favorables des ajustements de crédit et des ajustements de la juste valeur liés au financement, variations ayant résulté de la contraction des écarts de crédit. Les produits nets tirés des instruments financiers détenus à des fins de transaction se sont établis à 102 M$ pour la période de neuf mois, pour une baisse de 15 M$, ou 13 %, qui a découlé du recul des produits d'intérêts nets sur les activités de négociation qu'ont causé la baisse des taux d'intérêt et des changements dans la composition des produits. Le fléchissement précité a également découlé des variations défavorables de certains écarts de crédit qu'a causé la volatilité des marchés, écarts qui ne sont pas encore revenus à leurs niveaux d'avant la COVID-19. Ce facteur a été neutralisé en partie par la vigueur des activités de négociation et de vente de l'unité Marchés dans la première moitié de 2020, ce qui a résulté de l'intensification des activités de négociation de la sous-division chargée des taux ainsi que de celles de gestion du bilan.

Les autres éléments de produits du trimestre se sont situés à 27 M$, s'étant accrus de 10 M$, ou 59 %, sur un an, et ils ont été de 79 M$ pour la période de neuf mois, ce qui signale une amélioration de 25 M$, ou 46 %. Ces hausses ont résulté de l'augmentation des profits réalisés à la cession de placements financiers par suite du rééquilibrage du portefeuille d'actifs liquides de la banque. L'amélioration survenue pour la période de neuf mois a également résulté du profit lié à l'extinction de la dette associée aux débentures subordonnées qui ont été rachetées au deuxième trimestre.

La variation des pertes de crédit attendues pour le troisième trimestre de 2020 a consisté en une reprise de 2 M$, comparativement à une charge de 17 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. La reprise constatée pour le trimestre à l'étude a découlé essentiellement de l'amélioration des variables macroéconomiques prospectives, ce qui a été contrebalancé en partie par la hausse des pertes de valeur liées à des prêts non productifs dans les secteurs de l'énergie, du transport et de la construction. La variation des pertes de crédit attendues pour la période de neuf mois a consisté en une charge de 328 M$, comparativement à une charge de 45 M$ un an plus tôt. La charge des neuf premiers mois de 2020 a découlé essentiellement de la forte détérioration des données économiques prospectives en raison de la COVID-19 ainsi que des pertes de valeur liées à des prêts non productifs dans le secteur de l'énergie, les prix du pétrole s'étant contractés au premier semestre de 2020. En 2019, les charges étaient essentiellement liées au fait qu'un ralentissement de la croissance du PIB était prévu à ce moment.

Le total des charges d'exploitation s'est établi à 317 M$ pour le trimestre, s'étant alourdi de 6 M$, ou 1,9 %, en regard d'un an plus tôt, et ce, en raison surtout des charges au titre des services partagés du Groupe HSBC et des activités de rationalisation de nos fonctions de soutien, ce qui a été atténué par la baisse des frais liés au personnel. Pour la période de neuf mois, le total des charges d'exploitation s'est chiffré à 948 M$, s'étant comprimé de 28 M$, ou 2,9 %, grâce essentiellement à la baisse des frais liés au personnel et des coûts discrétionnaires en raison de la conjoncture économique, ce qui a été neutralisé en partie par les investissements stratégiques que nous avons effectués dans le but de faire croître nos secteurs d'activité, simplifier nos processus et offrir les services numériques que nos clients demandent.

En ce qui concerne la charge d'impôt sur le résultat, le taux d'imposition effectif a été de 28,1 % au troisième trimestre de 2020, ce qui dépasse le taux prévu par la loi, soit 26,7 %, et reflète l'augmentation de la charge d'impôt. Pour le troisième trimestre de 2019, le taux d'imposition effectif avait été de 27,7 %.

1 Comparaison du trimestre et de la période de neuf mois clos le 30 septembre 2020 et des périodes correspondantes de l'exercice précédent (sauf indication contraire).

Dividendes

Dividendes déclarés au troisième trimestre de 2020

La banque a déclaré des dividendes trimestriels réguliers de 11 M$ sur ses actions privilégiées de catégorie 1, séries H, I et K, pour le troisième trimestre de 2020. Aucun dividende n'a été déclaré ni versé sur ses actions ordinaires au cours du troisième trimestre.

Dividendes déclarés au quatrième trimestre de 2020

Le 23 octobre 2020, la banque a déclaré, pour le quatrième trimestre de 2020, des dividendes trimestriels réguliers sur toutes ses séries d'actions privilégiées de catégorie 1 en circulation. Ces dividendes seront versés, conformément à leurs modalités et de la façon habituelle, le 31 décembre 2020 ou le premier jour ouvrable suivant, à l'actionnaire inscrit le 15 décembre 2020.

Puisque les dividendes sur les actions privilégiées pour le quatrième trimestre de 2020 ont été déclarés après le 30 septembre 2020, leur montant n'a pas été inscrit au passif du bilan. À la date précitée, la banque n'avait déclaré, pour le quatrième trimestre, aucun dividende sur ses actions ordinaires.

Résultats des secteurs d'activité pour le troisième trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 20201, 2

Services aux entreprises (« SE »)

Le total du résultat d'exploitation s'est dégagé à 223 M$, pour le troisième trimestre de 2020, s'étant replié de 33 M$, ou 13 %, sur un an, et pour la période de neuf mois, il a été de 718 M$, ce qui représente un recul de 47 M$, ou 6,1 %.

Pour le trimestre et la période de neuf mois, la COVID-19 a encore influé sur le résultat, les réductions de taux par les banques centrales ayant comprimé les marges sur les dépôts et les coûts associés au maintien de niveaux plus élevés de liquidités ayant augmenté. Malgré la volatilité des marchés, les SE ont continué de soutenir leur clientèle tout au long de la période, leur offrant de reporter leurs paiements et leur donnant accès aux divers programmes de prêt instaurés par les administrations publiques. Les dépôts ont encore fortement augmenté au cours du trimestre et, pour la période de neuf mois, leurs soldes se sont renforcés de 3 G$. Les soldes des prêts se sont contractés de 0,9 G$ au cours du trimestre, la pandémie ayant affaibli la demande de crédit de la part de nos clients.

La variation des pertes de crédit attendues au troisième trimestre s'est soldée par une reprise de 2 M$, ce qui est nettement meilleur que les charges enregistrées aux deux trimestres précédents. La progression constatée pour le trimestre à l'étude a découlé en grande partie de l'incidence que l'amélioration des variables macroéconomiques prospectives a eue sur les prêts productifs. Cette amélioration a été atténuée par une augmentation des pertes de valeur liées à des prêts non productifs dans les secteurs de l'énergie, du transport et de la construction.

Les charges d'exploitation ont baissé de 5 M$ pour le trimestre, ce qui rend compte de la prudence avec laquelle nous gérons nos coûts vu le contexte économique actuel.

Pour le troisième trimestre de 2020, le bénéfice avant la charge d'impôt s'est dégagé à 128 M$, s'étant détérioré de 18 M$, ou 12 %, en regard d'il y a un an et pour la période de neuf mois, il s'est chiffré à 161 M$, ayant fléchi de 276 M$, ou 63 %, ce qui est essentiellement imputable à la forte hausse des pertes de crédit attendues et au recul des produits d'intérêts nets, facteurs neutralisés en partie par le recul des charges d'exploitation, tel qu'il est indiqué ci-dessus.

Services bancaires internationaux et marchés (« SBIM »)

Le total du résultat d'exploitation a été de 72 M$ pour le troisième trimestre de 2020, ayant reculé de 10 M$, ou 12 %, comparativement au trimestre correspondant de 2019. Pour la période de neuf mois, le total du résultat d'exploitation s'est situé à 249 M$, en baisse de 12 M$, ou 4,6 %. L'incidence négative des réductions de taux par les banques centrales et la hausse des coûts associés au maintien de liquidités plus élevées ont réduit les produits d'intérêts nets du trimestre et de la période de neuf mois. Le résultat de la période de neuf mois a également été affaibli par des variations défavorables de certains écarts de crédit qu'a causées la volatilité des marchés, écarts qui ne sont pas encore revenus à leurs niveaux d'avant la COVID-19.

Face aux perturbations et à l'instabilité des marchés associées à la COVID-19, les équipes des Services bancaires internationaux et marchés ont travaillé en étroite collaboration avec nos clients afin de comprendre les défis uniques qu'ils devaient relever et de les aider à traverser la crise. Ce travail a intensifié les activités des clients et a haussé les produits générés par toutes les gammes de produits, ce qui a résulté surtout des activités de négociation et de vente de l'unité Marchés, des activités d'octroi de prêts et des commissions de prise ferme puisque nous continuons de tirer parti du réseau mondial du Groupe pour offrir des produits et des solutions répondant aux besoins de nos clients internationaux.

Pour le troisième trimestre de 2020, le bénéfice avant la charge d'impôt a totalisé 47 M$, s'étant renforcé de 9 M$, ou 24 %, sur un an, et ce, grâce principalement à une reprise au titre des pertes de crédit attendues du fait de l'amélioration des variables macroéconomiques prospectives et à la réduction des charges d'exploitation liées au personnel. Ces facteurs ont été atténués par le recul du résultat d'exploitation, tel qu'il est indiqué ci-dessus. Pour la période de neuf mois, le bénéfice avant la charge d'impôt a été de 93 M$, ce qui rend compte d'une baisse de 33 M$, ou 26 %, laquelle a découlé surtout de l'augmentation des charges au titre des pertes de crédit attendues au cours des deux premiers trimestres par suite de la détérioration des données économiques prospectives ainsi que des variations défavorables de certains écarts de crédit, tel qu'il est mentionné plus haut.

Gestion de patrimoine et services bancaires aux particuliers (« GPSBP »)3

Le total du résultat d'exploitation a été de 188 M$ pour le troisième trimestre de 2020, ce qui signale un recul de 10 M$, ou 5,1 %, en regard du trimestre correspondant de 2019. Le total du résultat d'exploitation de la période de neuf mois s'est chiffré à 575 M$, ayant régressé de 24 M$, ou 4 %. L'augmentation des produits de commissions nets et la forte hausse des volumes associés au solde de la relation globale des clients4 ont été plus qu'annulées par le recul des produits d'intérêts nets qu'ont causé les réductions de taux par les banques centrales et la hausse des coûts associés au maintien de liquidités plus élevées.

L'essor du solde de la relation globale des clients5 a été sans précédent4. Nous avons élargi l'ensemble de notre clientèle et celle à l'échelle internationale, avons investi dans nos succursales et les technologies numériques et avons offert des produits compétitifs sur le marché. Malgré la conjoncture difficile engendrée par la COVID-19, nous avons continué de servir nos clients et de les soutenir en maintenant nos succursales, nos plateformes numériques et nos centres d'appels pleinement opérationnels et en mettant de l'avant diverses initiatives, dont des options de report des paiements.

Pour le troisième trimestre de 2020, le bénéfice avant la charge d'impôt s'est dégagé à 12 M$, s'étant contracté de 10 M$, ou 45 %, sur un an. Pour la période de neuf mois, le bénéfice avant la charge d'impôt a totalisé 55 M$, pour une diminution de 6 M$, ou 9,8 %, ce qui a découlé essentiellement de la baisse des produits d'intérêts nets et de l'augmentation des pertes de crédit attendues en raison de l'incidence de la COVID-19. Ces facteurs ont été atténués par la diminution des charges d'exploitation et par la hausse des produits de commissions nets.

Centre général

La perte avant la charge d'impôt a été de 30 M$ pour le troisième trimestre de 2020 et de 65 M$ pour la période de neuf mois, ce qui signale des détériorations de 30 M$ et de 44 M$, respectivement, sur un an. Ces résultats ont découlé essentiellement de la hausse des charges d'exploitation à cause du calendrier des recouvrements des charges au titre des services partagés et des initiatives de rationalisation de nos fonctions de soutien ainsi que la diminution des produits d'intérêts nets en raison de l'augmentation des coûts associés aux liquidités. Pour la période de neuf mois, ces facteurs ont été atténués par la hausse des autres produits d'exploitation provenant d'un profit à l'extinction de la dette associée aux débentures subordonnées qui ont été rachetées au deuxième trimestre.





1 Comparaison du trimestre et de la période de neuf mois clos le 30 septembre 2020 et des périodes correspondantes de l'exercice précédent (sauf indication contraire). 2 Au deuxième trimestre de 2020, nous avons modifié nos secteurs isolables en réaffectant les activités de gestion du bilan du secteur « centre général » aux secteurs d'activité mondiaux de sorte à assurer une corrélation plus étroite entre les produits et charges et les secteurs qui génèrent de telles activités ou qui y ont recours; par conséquent le « centre général » n'est plus considéré comme un secteur d'activité. Tous les chiffres correspondants ont été retraités. 3 Au deuxième trimestre de 2020, le Groupe HSBC Holdings (le « Groupe HSBC ») a regroupé les Services bancaires de détail et gestion de patrimoine et les Services de banque privée de sorte à former l'une des plus grandes entreprises de gestion de patrimoine au monde, soit Gestion de patrimoine et services bancaires aux particuliers. En conséquence, le nom de notre secteur d'activité mondial des services bancaires de détail et gestion de patrimoine (« SBDGP ») a été changé pour celui de Gestion de patrimoine et services bancaires aux particuliers (« GPSBP »). La Banque HSBC Canada n'avait pas de secteur d'activité distinct offrant des services de banque privée et c'est pourquoi le changement de structure n'a donné lieu à aucune modification de l'actif, du passif, des produits ou des charges qui, auparavant, étaient attribuables au secteur des SBDGP. 4 Record pour une période de neuf mois depuis la formation de GPSBP (antérieurement SBDGP) en tant que secteur d'activité mondial distinct en 2011. 5 Le solde de la relation globale des clients se compose des soldes des prêts, des dépôts et des comptes de gestion de patrimoine.

Banque HSBC Canada



Faits saillants financiers







(Montants en M$, sauf indication contraire)













Performance et situation financières







Trimestre clos le

Période de neuf mois close le

30 sept. 2020 30 sept. 2019

30 sept. 2020 30 sept. 2019 Performance financière de la période









Total du résultat d'exploitation 472 534

1 520 1 624 Bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat 157 206

244 603 Bénéfice attribuable à l'actionnaire ordinaire 101 141

147 411 Variation des pertes de crédit attendues et autres pertes de valeur

liées au crédit - (charge)/reprise 2 (17)

(328) (45) Charges d'exploitation (317) (311)

(948) (976) Bénéfice de base et dilué par action ordinaire ($) 0,18 0,28

0,28 0,82











Mesures financières (%)1









Rendement des capitaux propres moyens attribuables à l'actionnaire ordinaire 7,1 11,2

3,6 11,2 Rendement de la moyenne des actifs pondérés en fonction des risques2 1,5 1,9

0,8 2,0 Ratio d'efficience 67,2 58,2

62,4 60,1 Levier d'exploitation (13,5) (5,2)

(3,5) (4,4) Marge d'intérêts nette 0,88 1,32

1,04 1,40 Variation des pertes de crédit attendues en pourcentage de

la moyenne du montant brut des prêts et avances et

des acceptations3 s. o. 0,11

0,66 0,10 Variation des pertes de crédit attendues sur les prêts et avances et

les acceptations de stade 3 en pourcentage de la moyenne du

montant brut des prêts et avances et des acceptations 0,18 0,09

0,24 0,07 Total de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues de

stade 3 en pourcentage du montant brut des prêts et avances et

des acceptations de stade 3 47,4 29,0

47,4 29,0 Sorties du bilan nettes en pourcentage de la moyenne des prêts et

avances et des acceptations 0,07 0,06

0,09 0,08

Mesures financières et mesures du capital







Au

30 sept. 2020 31 déc. 2019 Situation financière à la clôture de la période



Total de l'actif 124 213 106 571 Prêts et avances à des clients 61 826 61 922 Comptes des clients 73 598 62 889 Ratio des prêts et avances à des clients en pourcentage des comptes des clients (%)1 84,0 98,5 Capitaux propres attribuables à l'actionnaire ordinaire 5 692 5 009





Mesures du capital2



Ratio des capitaux propres ordinaires de catégorie 1 (%) 13,1 11,3 Ratio du capital de catégorie 1 (%) 15,7 13,9 Ratio du capital total (%) 18,2 16,4 Ratio de levier (%) 5,8 4,9 Actifs pondérés en fonction des risques (M$) 41 376 42 080 Ratio de liquidité à court terme (%) 201 140

1 Pour évaluer sa performance, la banque utilise, entre autres, des mesures financières dérivées des résultats qu'elle publie. Or, ces mesures ne sont ni présentées dans les états financiers consolidés ni définies aux termes des IFRS. Elles sont considérées comme non conformes aux IFRS; il est donc improbable qu'elles soient comparables à des mesures semblables présentées par d'autres entreprises. Pour plus d'informations au sujet des mesures non conformes aux IFRS, il y a lieu de se reporter à la rubrique « Utilisation de mesures financières non conformes aux IFRS » du rapport de gestion qui est joint aux états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités du trimestre et de la période de neuf mois clos le 30 septembre 2020. 2 La banque évalue l'adéquation de ses fonds propres en fonction de normes issues des lignes directrices émises par le BSIF conformément au cadre d'adéquation des fonds propres de Bâle III. 3 La mention « s. o. » est indiquée lorsque la banque est en position de reprise nette, ce qui donne lieu à un ratio négatif.

Banque HSBC Canada



État consolidé du résultat net







(Montants en M$, sauf les montants par action) Trimestre clos le

Période de neuf mois close le

30 sept. 2020

30 sept. 2019

30 sept. 2020

30 sept. 2019















Produits d'intérêts 490

712

1 688

2 095 Charges d'intérêts (246)

(399)

(877)

(1 140) Produits d'intérêts nets 244

313

811

955 Produits de commissions 192

197

591

575 Charges de commissions (20)

(29)

(63)

(77) Produits de commissions nets 172

168

528

498 Produits nets tirés des instruments financiers détenus à des fins de transaction 29

36

102

117 Profits diminués des pertes liés aux placements financiers 18

10

48

28 Autres produits d'exploitation 9

7

31

26 Total du résultat d'exploitation 472

534

1 520

1 624 Variation des pertes de crédit attendues et autres pertes de valeur liées au crédit - (charge)/reprise 2

(17)

(328)

(45) Résultat d'exploitation net 474

517

1 192

1 579 Rémunération et avantages du personnel (157)

(169)

(471)

(514) Charges générales et administratives (133)

(117)

(395)

(389) Amortissement des immobilisations corporelles (18)

(18)

(55)

(53) Amortissement et pertes de valeur des immobilisations incorporelles. (9)

(7)

(27)

(20) Total des charges d'exploitation (317)

(311)

(948)

(976) Bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat 157

206

244

603 Charge d'impôt sur le résultat (45)

(56)

(61)

(165) Bénéfice de la période 112

150

183

438















Bénéfice/(perte) attribuable à l'actionnaire ordinaire 101

141

147

411 Bénéfice attribuable au détenteur d'actions privilégiées 11

9

36

27 Bénéfice attribuable à l'actionnaire 112

150

183

438 Nombre moyen d'actions ordinaires en circulation (en milliers) 548 668

498 668

532 368

498 668 Bénéfice de base et dilué par action ordinaire ($) 0,18

0,28

0,28

0,82





Banque HSBC Canada Bilan consolidé





Au (Montants en M$) 30 sept. 2020

31 déc. 2019







ACTIF





Trésorerie et soldes détenus dans les banques centrales 17 159

54 Effets en cours de compensation auprès d'autres banques 23

15 Actifs détenus à des fins de transaction 3 321

4 322 Autres actifs financiers devant obligatoirement être évalués à la juste valeur par le biais

du résultat net 7

5 Dérivés 5 609

3 267 Prêts et avances à des banques 1 022

1 169 Prêts et avances à des clients 61 826

61 922 Prises en pension à des fins autres que de transaction 8 277

6 269 Placements financiers 20 152

23 645 Autres actifs 2 322

1 580 Paiements anticipés et produits à recevoir 231

241 Engagements de clients en contrepartie d'acceptations 3 624

3 500 Actifs d'impôt exigible 28

26 Immobilisations corporelles 320

339 Goodwill et immobilisations incorporelles 169

155 Actifs d'impôt différé 123

62 Total de l'actif 124 213

106 571







PASSIF ET CAPITAUX PROPRES





Passif





Dépôts effectués par des banques 1 290

1 036 Comptes des clients 73 598

62 889 Mises en pension à des fins autres que de transaction 4 386

7 098 Effets en transit vers d'autres banques 224

225 Passifs détenus à des fins de transaction 4 009

2 296 Dérivés 5 783

3 431 Titres de créance émis 18 713

14 594 Autres passifs 3 866

3 384 Acceptations 3 639

3 505 Charges à payer et produits différés 502

600 Passifs au titre des prestations de retraite 309

265 Créances subordonnées 1 011

1 033 Provisions 70

41 Passifs d'impôt exigible 21

65 Total du passif 117 421

100 462







Capitaux propres





Actions ordinaires 1 725

1 225 Actions privilégiées 1 100

1 100 Autres réserves 270

39 Résultats non distribués 3 697

3 745 Total des capitaux propres 6 792

6 109 Total du passif et des capitaux propres 124 213

106 571

Banque HSBC Canada Information par secteur d'activité mondial (non audité)1







(Montants en M$) Trimestre clos le

Période de neuf mois close le

30 sept. 2020

30 sept. 2019

30 sept. 2020

30 sept. 2019 Services aux entreprises













Produits d'intérêts nets 116

157

404

473 Produits autres que d'intérêts 107

99

314

292 Total du résultat d'exploitation 223

256

718

765 Variation des charges au titre des pertes de crédit attendues - (charge)/reprise 2

(8)

(262)

(20) Résultat d'exploitation net 225

248

456

745 Total des charges d'exploitation (97)

(102)

(295)

(308) Bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat 128

146

161

437















Services bancaires internationaux et marchés













Produits d'intérêts nets 27

31

94

96 Produits autres que d'intérêts 45

51

155

165 Total du résultat d'exploitation 72

82

249

261 Variation des charges au titre des pertes de crédit attendues - (charge)/reprise 9

(2)

(40)

(11) Résultat d'exploitation net 81

80

209

250 Total des charges d'exploitation (34)

(42)

(116)

(124) Bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat 47

38

93

126















Gestion de patrimoine et services bancaires aux particuliers2













Produits d'intérêts nets 115

132

355

406 Produits autres que d'intérêts 73

66

220

193 Total du résultat d'exploitation 188

198

575

599 Variation des charges au titre des pertes de crédit attendues - (charge)/reprise (9)

(7)

(26)

(14) Résultat d'exploitation net 179

191

549

585 Total des charges d'exploitation (167)

(169)

(494)

(524) Bénéfice avant la charge d'impôt sur le résultat 12

22

55

61















Centre général













Produits d'intérêts nets (14)

(7)

(42)

(20) Produits autres que d'intérêts 3

5

20

19 Résultat d'exploitation net/(perte) (11)

(2)

(22)

(1) Total des charges d'exploitation (19)

2

(43)

(20) Bénéfice/(perte) avant la charge d'impôt sur le résultat (30)

--

(65)

(21)





1 Au deuxième trimestre de 2020, nous avons modifié nos secteurs isolables en réaffectant les activités de gestion du bilan du secteur « centre général » aux secteurs d'activité mondiaux de sorte à assurer une corrélation plus étroite entre les produits et charges et les secteurs qui génèrent de telles activités ou qui y ont recours; par conséquent le « centre général » n'est plus considéré comme un secteur d'activité. Tous les chiffres correspondants ont été retraités. 2 Au deuxième trimestre de 2020, le Groupe HSBC Holdings (le « Groupe HSBC ») a regroupé les Services bancaires de détail et gestion de patrimoine et les Services de banque privée de sorte à former l'une des plus grandes entreprises de gestion de patrimoine au monde, soit Gestion de patrimoine et services bancaires aux particuliers. En conséquence, le nom de notre secteur d'activité mondial des services bancaires de détail et gestion de patrimoine (« SBDGP ») a été changé pour celui de Gestion de patrimoine et services bancaires aux particuliers (« GPSBP »). La Banque HSBC Canada n'avait pas de secteur d'activité distinct offrant des services de banque privée et c'est pourquoi le changement de structure n'a donné lieu à aucune modification de l'actif, du passif, des produits ou des charges qui, auparavant, étaient attribuables au secteur des SBDGP.

Renseignements relatifs à la Banque HSBC Canada

La Banque HSBC Canada, filiale de HSBC Holdings plc, est le chef de file des banques internationales au pays. Nous aidons des entreprises et des particuliers partout au Canada à faire des affaires et à gérer leurs finances à l'échelle mondiale par l'entremise de trois secteurs d'activité mondiaux, soit les Services aux entreprises, les Services bancaires internationaux et marchés et Gestion de patrimoine et services bancaires aux particuliers1. Le siège social de HSBC Holdings plc, société mère de la HSBC, est à Londres. HSBC sert des clients du monde entier à partir de ses bureaux répartis dans 64 pays et territoires en Europe, en Asie, dans les Amériques, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. HSBC est l'un des plus importants établissements de services bancaires et financiers au monde, ses actifs totalisant 2 956 G$ US au 30 septembre 2020.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.hsbc.ca ou suivez-nous sur Twitter : @hsbc_ca ou sur Facebook : @HSBCCanada.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent document renferme des informations prospectives, dont des énoncés concernant les activités et projets futurs de la banque. Ces énoncés se caractérisent par le fait qu'ils ne reposent pas strictement sur des données ou événements passés ou en cours. Des énoncés prospectifs renferment souvent des termes ou expressions comme « prévoir », « estimer », « s'attendre à », « projeter », « avoir l'intention de », « planifier » et « croire », ainsi que des mots ou expressions similaires qui sont employés pour décrire le rendement financier ou opérationnel à venir. De par leur nature même, ces énoncés nous obligent à poser plusieurs hypothèses et sont assujettis à divers risques et incertitudes qui leur sont inhérents et qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans les énoncés prospectifs. Nous prions le lecteur de ne pas se fier indûment à ces énoncés puisque de nombreux facteurs de risque pourraient donner lieu à des résultats réels nettement différents des attentes exprimées par les énoncés. Dans le rapport de gestion figurant dans le Rapport et états financiers annuels 2019, la rubrique « Gestion des risques » décrit les principaux risques auxquels la banque est exposée, risques qui, s'ils ne sont pas gérés comme il se doit, pourraient influer grandement sur ses résultats financiers à venir. Ces risques comprennent les risques de crédit, de liquidité et de financement ainsi que de marché, le risque lié à la résilience, le risque de non-conformité à la réglementation, le risque lié aux crimes financiers, le risque lié aux modèles et le risque lié à la caisse de retraite. Les autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent nettement des attentes exprimées par les énoncés prospectifs comprennent la conjoncture économique dans son ensemble et les conditions de marché, les politiques budgétaires et monétaires, les modifications des lois, de la réglementation et de l'approche de supervision, le degré de concurrence et les technologies de rupture, les modifications de nos notations de crédit, le risque lié aux changements climatiques, la transition visant les taux interbancaires offerts («TIO ») ainsi que d'autres risques comme les changements touchant les normes comptables, les changements de taux d'imposition, les changements de lois et règlements fiscaux, notre capacité de recruter, de perfectionner et de retenir du personnel clé, le risque de fraude de la part d'employés ou d'autres parties, les transactions non autorisées et réalisées par le personnel et l'erreur humaine. Malgré les plans d'urgence que nous avons instaurés afin d'assurer notre résilience advenant des perturbations opérationnelles à la fois prolongées et majeures, notre capacité d'exercer nos activités pourrait souffrir d'une défaillance dans les infrastructures qui soutiennent nos activités et les collectivités avec lesquelles nous faisons des affaires, incluant, sans toutefois s'y limiter, une défaillance provoquée par une urgence de santé publique, une catastrophe écologique ou un acte terroriste. La rubrique « Facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les résultats futurs » du rapport de gestion figurant dans le Rapport et états financiers annuels 2019 renferme une description de ces facteurs de risque. Nous tenons à aviser le lecteur que la liste de facteurs de risque présentée ci-dessus n'est pas exhaustive et qu'il se peut que d'autres incertitudes et facteurs éventuels non mentionnés aux présentes nuisent à nos résultats et à notre situation financière. Tout énoncé prospectif paraissant dans ce document n'est valable qu'en date de celui-ci. Nous ne nous engageons nullement à réviser, à mettre à jour ou à modifier les énoncés prospectifs en raison de nouvelles informations, d'événements ultérieurs ou d'autres circonstances, et nous déclinons expressément toute obligation de le faire, sauf dans la mesure où les lois pertinentes sur les valeurs mobilières nous y contraignent.

1 Au deuxième trimestre de 2020, le Groupe HSBC Holdings (le « Groupe HSBC ») a regroupé les Services bancaires de détail et gestion de patrimoine et les Services de banque privée de sorte à former l'une des plus grandes entreprises de gestion de patrimoine au monde, soit Gestion de patrimoine et services bancaires aux particuliers. En conséquence, le nom de notre secteur d'activité mondial des services bancaires de détail et gestion de patrimoine (« SBDGP ») a été changé pour celui de Gestion de patrimoine et services bancaires aux particuliers (« GPSBP »). La Banque HSBC Canada n'avait pas de secteur d'activité distinct offrant des services de banque privée et c'est pourquoi le changement de structure n'a donné lieu à aucune modification de l'actif, du passif, des produits ou des charges qui, auparavant, étaient attribuables au secteur des SBDGP.

