Résilience, solidarité et démocratie locale dans Rosemont-La Petite-Patrie

MONTRÉAL, le 7 avril 2020 /CNW Telbec/ - En cette période de confinement, le conseil d'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie se mobilise et s'adapte pour continuer de faire vivre la démocratie locale sur son territoire. Comme chaque mois, les élus se sont réunis hier soir par vidéoconférence afin d'être à l'écoute des citoyens et prendre des décisions nécessaires au bon fonctionnement de l'arrondissement tout en respectant les directives de santé publique.

« La crise sanitaire actuelle nous oblige à faire preuve à la fois de résilience, d'inventivité et d'agilité afin de s'adapter à cette situation imprévisible et être prêt à rebondir. Comme élus, nous avons le devoir de participer aux efforts déployés pour limiter les risques de propagation et protéger la population. Nous avons revu nos méthodes de travail pour continuer de faire avancer les dossiers prioritaires et répondre aux besoins des citoyens. La situation actuelle appelle le maintien d'une démocratie participative locale pour renforcer le climat de confiance entre les élus et les citoyens », a déclaré le maire de Rosemont-La Petite-Patrie, François William Croteau.

Solidarité locale en temps de crise

Depuis le début de la crise, l'arrondissement travaille de concert avec les acteurs de la communauté pour suivre l'évolution de la situation sur le terrain et s'assurer que toutes les mesures édictées par la direction de la santé publique soient respectées sur le territoire.

De plus, l'arrondissement a offert une contribution de 100 000$ au Fonds d'urgence Centraide, un geste nécessaire afin de venir en aide aux personnes isolées et vulnérables du Grand Montréal. Les fonds ramassés jusqu'à présent ont bénéficié à une dizaine d'organismes communautaires ayant pignon sur rue dans l'arrondissement, lesquels constituent un filet de sécurité auprès des populations les plus vulnérables du quartier.

« L'élan de solidarité qui s'organise dans Rosemont-La Petite-Patrie depuis le début de la crise est sans précédent et rappelle la force de l'échelle locale. On prend conscience de l'importance des initiatives locales d'entraide, d'avoir accès à vélo et à pieds à des services essentiels ainsi qu'à des espaces verts près de chez soi», explique François William Croteau. « Malgré l'incertitude qui plane, il faut aussi se saisir de cette crise pour réfléchir, planifier l'après-crise du coronavirus dans Rosemont-La Petite-Patrie afin d'augmenter la résilience de nos milieux de vie, avec une préoccupation particulière pour les personnes les plus vulnérables ».

