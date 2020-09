Réapprivoiser le transport collectif avec le défi sans auto solo

MONTRÉAL, le 14 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Exo est fier d'être un partenaire majeur de la 12e édition du Défi sans auto solo qui se déroule du 14 au 20 septembre 2020. Cette sympathique compétition, qui fait la promotion de la mobilité durable, est une bonne occasion de renouer avec le transport collectif, quelque peu délaissé durant la pandémie de la COVID-19.

Pour participer, il suffit de créer un compte et d'y enregistrer les déplacements effectués, via le site web ou l'application prévue à cet effet. Tous les détails entourant l'événement ainsi que la liste des prix à gagner sont accessibles au defisansauto.com.

« Fier partenaire du Défi sans auto solo, exo a à cœur d'améliorer les déplacements des citoyens de la région métropolitaine tout en favorisant une mobilité intégrée et durable. C'est une opportunité unique d'intégrer dans nos vies quotidiennes de meilleures pratiques qui auront un effet positif pour les générations actuelles et futures », a déclaré Marc Laforge, directeur principal - Communications externes et affaires publiques d'exo.

Avec ses autobus, ses trains et ses installations pour vélos, exo offre des services qui répondent aux besoins de la population tout en encourageant le transport actif. Faire le choix du transport collectif, c'est affirmer son engagement envers une mobilité durable qui réduit la congestion routière et les émissions de gaz à effet de serre (GES) pour le bien-être de l'ensemble de la collectivité.

À propos du Défi sans auto solo

Initié en 2009, le Défi sans auto solo est porté par l'Association des Centres de gestion des déplacements du Québec (ACGDQ). Le Défi sans auto solo est une compétition amicale entre les entreprises et les institutions québécoises qui permet de sensibiliser leur personnel et leur communauté étudiante sur l'utilisation des transports durables. En 2019, le Défi a rassemblé dans l'ensemble du Québec, près de 4 983 personnes regroupées dans 177 organisations.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif réguliers par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. En plus des lignes de trains, le réseau d'exo compte 241 lignes d'autobus et 63 lignes de taxibus. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, exo a assuré 43,5 millions de déplacements en 2019, dont près de 700 000 en transport adapté. exo.quebec

SOURCE exo