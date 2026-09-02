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02.09.2026 06:37:00
QYOU Media stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
QYOU Media hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Auf der Umsatzseite hat QYOU Media im vergangenen Quartal 7.3 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27.32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte QYOU Media 5.7 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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