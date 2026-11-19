QVC Group lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.84 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -9.920 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat QVC Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 12.38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.94 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2.21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch