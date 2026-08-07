QVC Group B: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

QVC Group B hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4.94 USD. Im Vorjahresquartal hatten -275.410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat QVC Group B im vergangenen Quartal 2.00 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10.64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte QVC Group B 2.24 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch