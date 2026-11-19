QVC Group B hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.84 USD gegenüber -9.920 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.94 Milliarden USD – eine Minderung von 12.38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.21 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch