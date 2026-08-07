QVC Group A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

QVC Group A äusserte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

QVC Group A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 4.94 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -275.410 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10.64 Prozent auf 2.00 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.24 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch