QuoteMedia: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

QuoteMedia hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10.55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.5 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch