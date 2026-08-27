QumulusAI gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

QumulusAI hat am 25.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.68 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 6.7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch