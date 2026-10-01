Quizam Media: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Quizam Media präsentierte in der am 28.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.9 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28.19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Quizam Media einen Umsatz von 1.5 Millionen CAD eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 7.90 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 6.84 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch