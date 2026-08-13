Quintegra Solutions verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Quintegra Solutions hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.02 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.010 INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch