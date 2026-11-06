QuinStreet veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

QuinStreet lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 416.7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 285.9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch