Quinsam Capital veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Quinsam Capital liess sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Quinsam Capital die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 100.25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von -4.0 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0.0 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch