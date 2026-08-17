Quinsam Capital hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Quinsam Capital präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 185.71 Prozent auf 0.3 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von -0.4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch