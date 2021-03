Quincy Data ajoute des données sur les contrats à terme sur bitcoins avec une latence minimale

Aurora, Illinois, a obtenu des données sur les contrats à terme sur bitcoins à Secaucus-NY4, Toronto-TMX, Slough-LD4, Francfort-FR2 et Zurich-ZH4

OAKLAND, Californie, 18 mars 2021 /PRNewswire/ -- Quincy Data a annoncé qu'elle a ajouté les contrats à terme sur bitcoins à son service Quincy Extreme Data (QED). Quincy s'approvisionne en données sur les contrats à terme sur bitcoins à Aurora, dans l'Illinois, et utilise le réseau à micro-ondes des frères McKay pour transporter les données en moins de quatre millisecondes (ms) dans un sens jusqu'au centre d'échange de crypto-monnaies situé à Secaucus-NY4, dans le New Jersey. QED fournit la plus faible latence connue pour les données des contrats à terme sur bitcoins à Toronto-TMX, où se négocient les premiers fonds indiciels (ETF) nord-américains sur le Bitcoin. Quincy redistribue les données des contrats à terme sur bitcoins avec la latence commerciale la plus faible à Londres, au centre de données de Slough-LD4, en moins de 35 ms dans un sens. La redistribution européenne est également disponible à Francfort et à Zurich, avec la latence commerciale la plus faible.

Stéphane Tyc, cofondateur de Quincy Data : « L'intérêt pour les contrats à terme sur bitcoins croît rapidement à mesure que l'écosystème cryptographique s'étend aux ETF et attire un plus grand intérêt institutionnel. Nous sommes heureux d'offrir les données sur les contrats à terme sur bitcoins avec la latence la plus faible, provenant de Chicago, aux teneurs de marché de crypto-monnaies et aux négociants colocalisés de Toronto, du New Jersey, de Londres, de Francfort et de Zurich. »

Quincy Data est reconnu comme le principal distributeur de données de marché à très faible latence, utilisant les réseaux à micro-ondes de sa société sœur McKay Brothers lorsqu'ils sont disponibles. Ensemble, ils ont égalisé les conditions d'accès aux données les plus récentes du marché. Quincy Data distribue plus de données de marché provenant des principales bourses mondiales que tout autre fournisseur de données de marché sans fil. Quincy propose des abonnements à court terme, une réduction pour les petites entreprises et les entreprises émergentes, ainsi qu'une API unique au niveau mondial. Le flux de QED est disponible dans vingt centres de négociation majeurs dans le monde entier, avec des latences inégalées par tout autre concurrent.

