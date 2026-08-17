Quince Therapeutics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Quince Therapeutics hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -12.31 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Quince Therapeutics ein EPS von -68.000 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch