Quimbaya Gold legte Quartalsergebnis vor

Quimbaya Gold hat am 31.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.03 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch