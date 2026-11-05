QuidelOrtho hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

QuidelOrtho äusserte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -10.780 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

QuidelOrtho hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 618.9 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11.65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 700.5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch