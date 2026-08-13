QuickLogic mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

QuickLogic hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.05 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.170 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 48.51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 3.7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch