QuickLogic: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

QuickLogic hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.12 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 153.20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch