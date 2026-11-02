QUICK: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

QUICK äusserte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 10.87 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei QUICK noch ein Gewinn pro Aktie von 12.80 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 8.25 Milliarden JPY gegenüber 8.11 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch