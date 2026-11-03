Quick Intelligent Equipment A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Quick Intelligent Equipment A hat am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.26 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.200 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14.57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 348.1 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 303.8 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch