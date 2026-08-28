Quetzal Copper zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Quetzal Copper hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.13 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Quetzal Copper ein EPS von -7.000 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch