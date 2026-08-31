Questor Technology hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Questor Technology hat am 28.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.03 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Questor Technology mit einem Umsatz von insgesamt 0.2 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 92.05 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch