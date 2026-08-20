Quest Solution legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Quest Solution gab am 18.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 7.4 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch